Mulher morre após ser atropelada na ES 060, em Itapemirim

Uma mulher morreu após ser atropelada por um carro na manhã desta terça-feira (3), na ES 060, na Rodovia do Sol, em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo.

Segundo informações do socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima estava pedalando na rodovia, quando foi atingida por um carro. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento. Mais informações em instantes.