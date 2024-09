Muniz Freire: rodovia é liberada após cinco horas de protestos 

Na manhã desta segunda-feira (2), mais de 30 manifestantes interditaram, por mais de cinco horas, a passagem de veículos pela Rodovia ES-472, que liga o Distrito de Piaçu, em Muniz Freire, ao município de Conceição do Castelo.

Os moradores reivindicaram melhorias na estrada que é de terra e solicitaram a substituição de uma ponte de madeira que está com risco de queda, segundo os manifestantes.

Leia Também: Segurança reforçada na tríplice divisa dos Estados do ES, RJ e MG

Após a chegada dos representantes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), os moradores locais apresentaram suas reivindicações com a garantia de que ações irão ser cumpridas de imediato.

Em nota, a assessoria do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou ao portal AQUINOTICIAS.COM que a questão da manifestação já havia sido solucionada.

Além disso, a rodovia já estava sendo patrolada e ensaibrada. A ponte de madeira irá passar por manutenção até definição sobre o projeto da ponte de concreto. Até lá, o DER-ES informou que irá retirar a restrição de peso. Já para a próxima semana, está prevista uma reunião com as comunidades da região.