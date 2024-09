Segurança reforçada na tríplice divisa dos Estados do ES, RJ e MG

A Polícia Militar do Espírito Santo tem realizado diversas operações integradas com a Polícia Militar do Rio de Janeiro e a Polícia Militar de Minas Gerais. Operações que têm contribuído com o desenvolvimento da segurança na tríplice fronteira, localizada no município de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo.

São ações, como as operações divisa segura e COSUD, dentre outras diversas, executadas na área do 3º Batalhão da PMES, em coordenação com as coirmãs dos estados fronteiriços, obtendo excelentes resultados.

O tráfico de drogas, a circulação ilegal de armas e munições, bem como o roubo de cargas e veículos, são algumas das principais atividades ilícitas de atenção nessas áreas.

Por meio da colaboração interinstitucional, a operação policial conjunta entre os estados, especialmente o de Minas Gerais e o Rio de Janeiro, visa demonstrar a força da cooperação entre as instituições policiais. Ao unir esforços, compartilhar informações e recursos, tem sido possível fortalecer a capacidade de enfrentamento ao crime, tornando-a mais eficiente e abrangente.