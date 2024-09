Nadadoras capixabas conquistam mais duas medalhas nas Paralimpíadas

Nesta quarta-feira (4), as nadadoras capixabas Patricia Pereira e Mariana Gesteira, garantiram mais duas medalhas para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

As duas atletas já haviam conquistado duas medalhas de bronze nas Paralimpíadas. Patricia Pereira havia conquistado o bronze olímpico no revezamento 4×50 livre misto. Já Mariana, havia conquistado a medalha olímpica na prova dos 100 metros costas (classe S9).

Agora, nesta quarta-feira (4), Patricia conquistou a prata nos 50m peito da classe SB3 e, a outra representante capixaba, Mariana Gesteira, conquistou mais um bronze, nos 100m livre da classe S9.

Além das duas nadadoras capixabas, outra brasileira também representou o país e garantiu uma medalha de ouro nesta quarta-feira (4). A nadadora Carol Santiago, em uma incrível performance, conquistou o ouro nos 100m livre da classe S12.

Com mais essas conquistas, o Brasil fica na 6ª colocação no quadro oficial de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, com 15 ouros, 15 pratas e 27 bronzes. No total, são 57 medalhas conquistadas até o momento.