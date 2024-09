Vinicius Jr. é o único representante brasileiro na Bola de Ouro; veja lista

Nesta quarta-feira (4), a revista “France Football” divulgou a lista dos 30 finalistas que vão disputar a Bola de Ouro de 2024, no futebol masculino e feminino.

Com isso, levando em conta as duas modalidades, o Brasil terá quatro representantes na premiação. No masculino, Vinicius Jr., do Real Madrid, representa o país, sendo um dos favoritos a Bola de Ouro.

Já no feminino, duas jogadoras e um técnico vão representar o Brasil, sendo: Gabi Portinho (Corinthians), o técnico Arthur Elias (Corinthians/Seleção) e Tarciane (Houston Dash).

A cerimônia de premiação acontece no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris e, neste ano, será a primeira vez na história que o prêmio será organizado com parceria da Uefa.

Candidatos a Bola de Ouro (masculino):

Jude Bellingham – Real Madrid

Rubén Dias – Manchester City

Phil Foden – Manchester City

Federico Valverde – Real Madrid

Emiliano Martínez – Aston Villa

Erling Haaland – Manchester City

Nico Williams – Athletic Bilbao

Granit Xhaka – Bayer Leverkusen

Artem Dovbyk – Dnipro-1/Girona/Roma

Toni Kroos – Real Madrid (aposentado)

Vinicius Jr. – Real Madrid

Dani Olmo – RB Leipzig/Barcelona

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen

Martin Ödegaard – Arsenal

Mats Hummels – Borussia Dortmund

Rodri – Manchester City

Harry Kane – Bayern de Munique

Declan Rice – Arsenal

Vitinha – PSG

Cole Palmer – Chelsea

Dani Carvajal – Real Madrid

Lamine Yamal – Barcelona

Bukayo Saka – Arsenal

Hakan Çalhanoğlu – Inter de Milão

William Saliba – Arsenal

Kylian Mbappé – PSG/Real Madrid

Lautaro Martínez – Inter de Milão

Ademola Lookman – Atalanta

Toni Rüdiger – Real Madrid

Alejandro Grimaldo – Bayer Leverkusen

Candidatos a Bola de Ouro (feminino):

Aitana Bonmatí – Barcelona

Tarciane – Houston Dash

Gabi Portilho – Corinthians

Barbra Banda – Shangai RCB/Orlando Pride

Lauren Hemp – Manchester City

Trinity Rodman – Washington Spirit

Ada Hegerberg – Lyon

Manuela Giugliano – Roma

Mallory Swanson – Chicago Red Stars

Glodis Viggosdottir – Bayern de Munique

Mariona Caldentey – Barcelona/Arsenal

Lauren James – Chelsea

Lea Schuller – Bayern de Munique

Patricia Guijarro – Barcelona

Tabitha Chawinga – PSG/Lyon

Caroline Graham Hansen – Barcelona

Lindsey Horan – Lyon

Sjoeke Nusken – Chelsea

Yui Hasegawa – Manchester City

Lucy Bronze – Barcelona/Chelsea

Salma Paralluelo – Barcelona

Giulia Gwinn – Bayern de Munique

Khadija Shaw – Manchester City

Alexia Putellas – Barcelona

Grace Geyoro – PSG

Sophia Smith – Portland Thorns

Ewa Pajor – Wolfsburg/Barcelona

Alyssa Naeher – Chicago Red Stars

Mayra Ramirez – Levante/Chelsea

Marie-Antoinette Katoto – PSG