Nater Coop lança a 14ª edição do Prêmio Pio Corteletti

A Nater Coop acaba de lançar a 14ª edição do Prêmio Pio Corteletti, um concurso tradicional que visa incentivar seus cooperados a aprimorar a qualidade na produção de cafés especiais. Com foco na excelência e na inovação, a competição se destaca em três categorias: Arábica Natural, Arábica Lavado e Conilon, reforçando o compromisso da cooperativa em valorizar o trabalho dos produtores e promover o desenvolvimento sustentável no setor cafeeiro.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/nater-coop-lanca-a-14a-edicao-do-premio-pio-corteletti/