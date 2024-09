Nem todo etanol é amigo do meio ambiente, alerta pesquisador

Amplamente produzido no Brasil e um destaque quando se fala em transição energética nos transportes, o etanol de cana-de-açúcar sai na frente dos combustíveis fósseis por ser renovável e reduzir as emissões de CO2 em até 90% quando comparado à gasolina, considerando o ciclo de vida completo.

Apesar disso, é preciso observar a sustentabilidade efetiva a partir de fatores como o adequado uso do solo, afirma um estudo do professor Marcelo Sant’Anna, da Faculdade Getúlio Vargas (FGV).

No artigo “How green is sugarcane ethanol?” (Quão verde é o etanol de cana de açúcar, em tradução livre), publicado neste ano, Sant’Anna aponta que 92% do aumento da produção do etanol de cana brasileiro poderá ocorrer com a expansão da área plantada. Assim, sendo os 8% restantes do aumento de produtividade de áreas previamente utilizadas.

