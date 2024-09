Neo-rurais transformam sítio em empreendimento de sucesso

Moradora de Vitória, Ana Claudia Cremasco (47) passou em um concurso público e as vagas para assumir o cargo eram todas no interior do Estado. Para ficar próximo a Resplendor MG, para onde Moisés Cremasco (56), seu esposo, conseguiu transferência no trabalho, o casal escolheu Alto Rio Novo, no Noroeste do Estado, para morar.

Em 2014, já morando na cidade, Moisés e Ana Cláudia resolveram comprar um sítio. Mas, o que era para ser apenas para o lazer em família, se transformou em um empreendimento turístico rural.

