Neutralidade de carbono: entenda o que é

Em 2006, o dicionário New Oxford American Dictionary definiu “neutralidade de carbono” como a expressão do ano. Quinze anos depois, o termo ficou mais popular e extrapolou o campo científico. Hoje, a neutralidade de carbono permeia discussões sobre economia, política, diplomacia e ativismo ambiental. Atingir a tal neutralidade é um ponto-chave para alcançar as metas definidas no Acordo de Paris, tratado climático assinado em 2015, e mitigar os efeitos causados pela mudança do clima.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/neutralidade-de-carbono-entenda-o-que-e/