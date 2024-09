Nevoeiros à vista: cidades terão baixa visibilidade nesta quarta (4)

Nos próximos dias, várias regiões das faixas Sul e Sudeste do Brasil devem registrar a formação de nevoeiros, fenômeno que poderá impactar diversas capitais, como Porto Alegre, Curitiba, Vitória e Rio de Janeiro.

De acordo com o Climatempo, a combinação de fatores deixa a quarta-feira (4) propícia para a ocorrência do fenômeno, com potencial para reduzir a visibilidade nas primeiras horas da manhã.

Leia também: 🥵 Onda de calor que começa essa semana deve bater recordes

Como se forma o nevoeiro?

O nevoeiro se forma quando a umidade do ar próxima ao solo se condensa em pequenas gotículas de água. Para que esse fenômeno ocorra, a umidade relativa do ar precisa estar muito alta, geralmente acima de 90%, e a temperatura do ar deve ser baixa. Além disso, é necessário que o vento seja fraco ou inexistente.

O resfriamento do ar pode acontecer de duas maneiras principais: durante a noite, quando há perda de calor (resultando no nevoeiro de radiação), ou quando uma massa de ar frio se desloca sobre uma superfície quente (formando o nevoeiro de advecção). Ambos os tipos de nevoeiro são comuns em regiões de relevo acidentado e próximas a grandes corpos d’água, onde a combinação de fatores é mais intensa.

É importante destacar que nevoeiro, neblina e névoa são fenômenos semelhantes, mas diferem principalmente na densidade e visibilidade. O nevoeiro é o mais denso, com visibilidade inferior a 1 km. A neblina é um pouco menos densa, reduzindo a visibilidade para entre 1 e 10 km, enquanto a névoa é a menos densa, permitindo uma visibilidade superior a 10 km. Todos se formam em condições de alta umidade e baixas temperaturas, mas o impacto na visibilidade é o que os distingue.

Regiões afetadas pelos nevoeiros

Nesta quarta-feira (4), as condições de nevoeiro se estenderão para Vitória, no Espírito Santo. Ela segue a faixa sul do Rio de Janeiro, incluindo a Região Metropolitana, e a faixa litorânea Sul do Estado de São Paulo.

Impactos na rotina

O nevoeiro pode causar significativas reduções na visibilidade, impactando especialmente o tráfego aéreo e rodoviário.

Motoristas devem redobrar a atenção. Além disso, devem reduzir a velocidade ao trafegar em áreas afetadas pelo fenômeno. Enquanto aeroportos localizados nas regiões mencionadas podem registrar atrasos e cancelamentos de voos.