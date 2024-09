No 3º dia, incêndio ainda consome vegetação do Monast no Sul do ES

O incêndio que atinge a vegetação em torno do Monumento Estadual Natural Serra das Torres (Monast), entre os municípios de Muqui e Mimoso do Sul, ainda continua avançando no terceiro dia de combate às chamas.

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), informou que os trabalhos de combate às chamas segue sendo realizadas por voluntários e prefeituras, além da equipe do Corpo de Bombeiros Militar.

Leia também: Incêndio destrói casa de funcionários de fazenda em Conceição do Castelo

Por causa do difícil acesso das equipes aos lugares mais elevados no solo, uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) também está dando apoio na ocorrência, com arremesso de água do alto. “Estamos no terceiro dia de atuação no local, tendo em vista a proporção do incêndio”, informou.