Incêndio destrói casa de funcionários de fazenda em Conceição do Castelo

Na tarde da última quinta-feira (26), um incêndio florestal atingiu e destruiu a casa onde ficavam os funcionários de uma fazenda na localidade de Pindobas IV, em Conceição do Castelo.

Quando os bombeiros chegaram no local, a equipe encontrou a residência toda queimada. Uma servidora da Defesa Civil Municipal de Conceição do Castelo confirmou que a residência é do dono da fazenda e que os funcionários conseguiram sair com vida, porém, tudo foi perdido.

Além disso, a servidora explicou que, possivelmente, o incêndio na residência foi provocado pelo incêndio florestal ao redor da casa, que afetou a rede elétrica, provocando um curto circuito.

A guarnição retirou do botijão de gás que ainda estava dentro da casa, bem como realizou o resfriamento de alguns pontos quentes da residência. A perícia não foi acionada.

Veja o vídeo:

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias