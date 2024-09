Nova chapa: coligação substitui candidato a prefeito em Kennedy

O candidato a prefeito de Presidente Kennedy pela coligação “Progresso com Justiça Social” Reginaldo Quinta (PSD) renunciou a sua candidatura e abriu espaço para o seu candidato a vice-prefeito Aluízio Corrêa (União Brasil) assumir a cabeça de chapa.

Neste domingo (15), a coligação, composta pelos partidos União Brasil, PSD, PDT e Democracia Cristã (DC) registrou uma nova chapa junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além Aluízio, agora como candidato a prefeito, o grupo também registrou o nome de Jadir Quinta (PSD) como candidato a vice-prefeito, ambos já constam no sistema do TSE.

Dados da Justiça Eleitoral apontavam que o então candidato a prefeito de Presidente Kennedy Reginaldo Quinta (PSD) não está apto a disputar as eleições municipais deste ano.

De acordo com informações que constam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o pré-candidato “não está quite com a Justiça Eleitoral, em razão de suspensão de direitos políticos (improbidade administrativa)”.