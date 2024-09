Novo visual de Maiara: confira a transformação da cantora

Maiara, da dupla sertaneja Maira e Maraisa, surpreendeu seus fãs ao mostrar seu novo visual nas redes sociais na quarta-feira (11). Anteriormente ruiva – depois de usar o tom castanho -, a cantora aderiu aos fios cor de chocolate e levemente ondulados e fez um corte no cabelo.

“Gente, minha cara está sem filtro mesmo, vocês sabem que ela está assim, mas agora estou falando de cabelo. Antes de ontem, o rapaz veio aqui e fizeram um ruivo maravilhoso em mim. Só que hoje eu acordei, bati o cabelo e falei assim: Ai, meu Deus, o que eu faço? Porque a morena de Goiânia também está viva em mim. O ruivo com morena virou esse chocolate belíssimo”, disse.

O vídeo de sua transformação em ruiva foi postado em suas redes sociais. Veja abaixo. Em menos de 12 horas, ela chamou o cabeleireiro de volta e mudou a cor. Em um vídeo nos stories do profissional, ela explicou que “não estava tão pronta”.

Apesar de seguidores elogiarem o novo cabelo da sertaneja, muitos comentaram sobre o seu corpo. A artista está em processo de emagrecimento há mais de um ano.

“Mulher, sempre achei você linda, mas por favor pare de emagrecer porque a sua aparência tá estranha, seja você da forma que você se ama, mas cuidado com exageros”, escreveu uma. “Não ligue para as pessoas que ficam falando coisas para você, Maiara. São todos invejosos”, rebateu outra.

Estadao Conteudo

