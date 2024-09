O que é protesto em cartório e como ele impacta seu crédito

O protesto em cartório pode sujar seu nome e impedir a contratação de novos créditos. Confira aqui as consequências do protesto e como regularizar a situação.

O protesto em cartório é um procedimento legal que pode causar dores de cabeça para muitos brasileiros.

Eles são gerados quando uma dívida não é paga dentro do prazo, e pode trazer consequências para o nome da pessoa inadimplente, como impedir a contratação de novos créditos.

Se você quer saber em detalhes o que é um protesto em cartório e como consultar se seu nome foi protestado, basta continuar conosco neste artigo.

O protesto em cartório é quando uma pessoa deixa de pagar uma dívida e seu credor registra o ocorrido em um cartório de protesto.

A dívida não paga pode ser desde um empréstimo comum até o atraso no pagamento de aluguel também.

O protesto é feito como uma forma de pressionar o devedor a quitar a dívida. Quando o protesto é registrado, o devedor é notificado e tem um prazo, geralmente de três dias úteis, para regularizar o pagamento.

Caso o pagamento não seja feito, o protesto será formalizado e poderá trazer impactos negativos de crédito do devedor.

O protesto em cartório pode gerar várias consequências, sendo a mais imediata o impacto negativo no seu crédito. A seguir, você confere os principais resultados de um protesto no cartório:

Além disso, dependendo do valor e da natureza da dívida, você pode enfrentar processos judiciais.

Geralmente, quando um protesto é registrado, o devedor recebe uma notificação de protesto, com informações sobre a dívida e prazo de pagamento.

Mas, é possível consultar se você tem protestos em seu nome pela internet a partir do Serasa, onde você pode ver a situação do seu CPF e verificar em qual cartório o protesto foi registrado.

Além do Serasa, você pode consultar o protesto em cartório no Serviço de Distribuição de Títulos para Protesto da sua cidade.

Se você descobriu que há um protesto em cartório em seu nome, o próximo passo é regularizar a situação quanto antes.

Para isso, o primeiro passo é entrar em contato com o cartório em que o protesto foi registrado para obter mais informações sobre a dívida.

Em seguida, você pode seguir pagando a dívida e os encargos cartorários dentro do prazo de três dias estipulados pelo cartório.

Caso você precise de mais tempo para pagar, o ideal é entrar em contato com o credor para negociar a dívida e realizar o pagamento.

Após quitar a dívida, solicite do credor uma carta de anuência, documento que comprova a quitação.

Assim, você pode levar a carta até o cartório onde o protesto foi registrado e solicitar o cancelamento do protesto.

Após a retirada do protesto, é importante verificar se seu nome foi efetivamente removido dos cadastros de inadimplentes, como SPC e Serasa.

Seguindo esses passos, você garante que seu nome não fique sujo e ainda pode manter as contas em dia para evitar receber outra notificação de protesto.

