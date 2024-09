O que é uma câmera Speed Dome?

Você já ouviu falar da câmera Speed Dome? As Speed Dome são câmeras que possuem zoom óptico, usadas principalmente na segurança de locais diversos. Elas se movimentam em 360 graus e também podem ser controladas remotamente.

Esse tipo de câmera é ideal para locais como empresas, galpões, fazendas e outros espaços nos quais você queira ter controle e visualização sobre o que acontece sem precisar estar fisicamente no local.

A seguir separamos mais características da câmera speed dome e algumas dicas para comprar a sua! Confira.

Discretas e funcionais

As câmeras Speed Dome são conhecidas por sua discrição e funcionalidade. Elas são projetadas para se misturarem ao ambiente, tornando-se menos perceptíveis, o que pode ser um fator importante em questões de segurança. Ou seja: ela passa facilmente despercebida, a depender do local de instalação. Por não chamarem muita atenção, essas câmeras são capazes de monitorar áreas amplas sem que as pessoas se sintam observadas ou saibam que estão sendo monitoradas.

Além disso, a capacidade de movimento de 360 graus permite que a câmera cubra um perímetro maior, reduzindo a necessidade de múltiplas câmeras em uma única área. Isso é especialmente útil em espaços amplos como galpões, estacionamentos ou áreas externas de empresas.

Aliás, muita gente investe nesse tipo de câmera justamente para monitorar seus locais de longe: a função de zoom óptico possibilita a aproximação de imagens sem perda de qualidade, permitindo a identificação de detalhes importantes, como placas de veículos ou características físicas de pessoas.

Outro ponto que vale a pena entender é que essas câmeras podem ser programadas para realizar patrulhas automáticas, ou seja, elas podem seguir rotas pré-definidas para monitorar áreas específicas em intervalos regulares.

Como é a instalação

A instalação de uma câmera Speed Dome requer alguns cuidados e conhecimento técnico. Bom, é importante fazer a instalação com alguém que seja especialista no assunto, já que ela deve ser instalada em altura. Por isso, é importante que a pessoa esteja usando direitinho todos os EPIs. Por serem dispositivos que oferecem uma gama maior de funcionalidades em comparação com câmeras fixas, sua instalação também é mais complexa.

Local estratégico

Parece óbvio, mas primeiramente, é importante escolher um local estratégico para a instalação. Muita gente acaba não tendo um alcance legal por não realizar um estudo antes do espaço em que pretende colocar a speed dome.

A câmera deve ser posicionada em um ponto alto, de onde possa cobrir a maior área possível, maximizando o uso do movimento panorâmico de 360 graus e o zoom óptico. Lugares como o topo de postes, fachadas de edifícios ou tetos internos de grandes armazéns são as opções adequadas; mas você também pode encontrar outro local interessante de acordo com a realidade do seu espaço. Na dúvida, sempre estude antes o lugar e escolha com calma, para pegar a maior área possível.

Rede elétrica estável

A câmera precisa ser conectada a uma rede elétrica estável, além de necessitar de uma conexão com o sistema de segurança ou vigilância. Muitas vezes, esse tipo de câmera é integrado a um sistema de gravação de vídeo, que armazena as imagens capturadas para análise posterior. Em alguns casos, também é possível configurar o acesso remoto da sua speed dome, permitindo que o usuário controle a câmera e visualize as imagens em tempo real por meio de dispositivos móveis ou computadores.

Outro aspecto importante é o suporte técnico para a instalação. Por ser um equipamento mais sofisticado, recomenda-se que a instalação seja feita por profissionais especializados, garantindo que todos os componentes estejam corretamente instalados e funcionando de acordo com as especificações do fabricante. Isso evita problemas futuros, como falhas de conexão ou de funcionamento da câmera.

Software da speed dome

Além da instalação física, a câmera precisa ser integrada ao sistema de monitoramento e configurada para realizar as funções desejadas, como patrulhamento automático ou alertas de movimento.

Você pode receber as imagens em seu celular, monitor ou armazenar em nuvem, a depender do modelo e da marca que você escolher. Essa etapa do aplicativo e software pode incluir a programação de zonas de interesse, ajustes de sensibilidade do movimento e a definição de horários para o funcionamento da câmera. Alguns modelos permitem que você conecte sua speed dome na Alexa, para ativar várias funções usando apenas comando de voz.

Manutenção e durabilidade da camera speed dome

A manutenção das câmeras Speed Dome é essencial para garantir o bom funcionamento e a longevidade do equipamento. Essas câmeras, como qualquer dispositivo eletrônico, requerem cuidados periódicos para evitar falhas e garantir que continuem operando em sua capacidade máxima:

Verifique periodicamente as condições físicas da câmera e seus componentes, realizando inspeções regulares para checar se está tudo bem. Nada mais desagradável do que a câmera não funcionar quando você mais precisa, não é mesmo?

Utilize sempre produtos adequados para a limpeza das lentes, evitando substâncias que possam causar danos. E se perceber alguma imagem diferente, cheque diretamente na camera se tem algo errado atrapalhando a visão. É raro, mas pode acontecer de ela prejudicar a visão por estar suja ou com algo na frente.

Mantenha o software da câmera sempre atualizado para garantir a segurança e o desempenho.

Proteção: considere o ambiente de instalação e, se necessário, invista em proteções adicionais para câmeras expostas a condições extremas. Isso é importante em empresas e galpões.

A durabilidade da sua câmera Speed Dome pode ser aumentada com cuidados regulares e atenção aos detalhes na manutenção. Isso não apenas garante o funcionamento contínuo e eficaz do sistema de segurança, mas também protege o seu investimento realizado no equipamento.