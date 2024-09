O que os gatos pretos têm a ver com a sexta-feira 13?

Nas sextas-feiras 13, as ONGs de proteção animal registram um aumento significativo nas denúncias de maus-tratos a gatos pretos.

Devido a superstições infundadas, crenças populares e atos de maldade, esse dia costuma ser particularmente difícil para os gatos de pelagem escura.

Leia também: Netflix vai parar de funcionar em iPhone? Entenda a decisão

Embora o número 13 seja considerado um símbolo de sorte para muitas pessoas, a sexta-feira 13 é há séculos associada a maus agouros.

A explicação mais plausível para essa superstição vem do Cristianismo. De acordo com a religião, Jesus foi crucificado numa sexta-feira, e na Última Ceia estavam presentes 13 pessoas.

Antes de se tornar um símbolo de azar, o gato era venerado em diversas culturas. No Egito Antigo, por exemplo, ele era associado à deusa Bastet e era mumificado após a morte.

Na Grécia Antiga, acreditava-se que a deusa Diana conferia poderes mágicos aos gatos, que eram altamente respeitados.

No entanto, com a chegada da Idade Média e a ascensão do cristianismo na Europa, a Igreja passou a associar as práticas pagãs ao demônio e à má sorte. Nesse contexto, os gatos pretos foram vinculados ao ocultismo e aos rituais satânicos.

Em 1233, acredita-se que o Papa Gregório IX tenha contribuído para essa demonização, alegando que os tutores de gatos eram bruxos e que os gatos pretos eram símbolos do mal, condenando assim toda uma população de felinos na época.