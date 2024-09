Obi Ndefo, ator de ‘Dawson’s Creek’, morre aos 51 anos

Obi Ndefo, ator conhecido principalmente por seu papel como Bodie Wells na série Dawson’s Creek, morreu aos 51 anos no sábado, 31 de agosto. Sua irmã, Nkem Ndefo, lamentou o fato no Facebook: “De coração partido pela perda do meu irmão mais novo. E sabendo que ele finalmente está em paz.”

Em agosto de 2019, Obi Ndefo foi atropelado por um caminhão enquanto estava no estacionamento de um mercado em Los Angeles.

Ele perdeu as duas pernas no acidente, a direita no momento do impacto, e a esquerda sendo amputada posteriormente no hospital.

Chegou a criar uma ‘vaquinha’ online para arrecadar fundos para seu tratamento. O valor não chegou a ser atingido em vida, mas o ator alcançou quase US$ 300 mil.

Além de Dawson’s Creek, Obi Ndefo também esteve no elenco de Stargate SG-1 por alguns episódios.

Ele também fez pequenos papéis em inúmeras outras séries de Hollywood ao longo dos anos.

Estadao Conteudo