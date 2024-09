Oficina de Cineclubismo acontece neste sábado (28) na Biblioteca de Alegre

Neste sábado (28), às 14h, a Biblioteca Municipal de Alegre sediará uma oficina de cineclubismo, com a presença de Lucas Schuina e Taynara Barreto.

O evento, organizado pelo Cineclube Jece Valadão, é gratuito, com inscrições no local e emissão de certificado.

Durante a oficina, os participantes aprenderão sobre a história do cineclubismo, conceitos-chave, formas de organização e financiamento. Além disso, haverá exibição de filmes que exploram o cineclubismo no Espírito Santo.

Interessados em criar cineclubes para desenvolver o audiovisual em escolas ou comunidades terão a oportunidade de obter orientações e trocar ideias. A iniciativa é financiada pelo edital de cineclubismo da Secretaria de Cultura do Espírito Santo (Secult-ES).

