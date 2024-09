É hoje! Shows e comida no 1º Grande Encontro Zoios d’Água

Hoje, o Recanto Zoios d’Água, em Iúna, será palco do 1º Grande Encontro Zoios d’Água, que começa às 20h.

O evento conta com a sanfoneira Bia Socek como atração principal, além dos shows de Lucas e Junior, e Beto Pinheiro com Henry Laviola.

O público pode aproveitar um cardápio variado com porções e tira-gostos. As vagas são limitadas e a reserva é obrigatória, podendo ser feita pelo telefone (28) 99905-1727.

Os ingressos estão disponíveis em dois lotes: o 1º lote por R$ 90,00 e o 2º lote por R$ 100,00. O evento tem apenas mesas reservadas.

