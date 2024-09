Olhos secos: conheça a síndrome grave que pode afetar sua visão

Com a umidade do ar baixa, podendo atingir níveis críticos em algumas regiões do Estado, e a “nuvem” de fumaça causada por incêndios pode afetar a visão causando a síndrome de olhos secos, pois esse tempo deixa o olho mais seco e irritado.

Uma complicação frequentemente negligenciada nesta época é a Síndrome do Olho Seco. Se não tratada adequadamente, essa condição pode evoluir para problemas oculares mais graves.

A oftalmologista do Hospital de Olhos Vitória (HOV), Marília Reis, explica que com o ar mais seco, há uma tendência a alterações na qualidade ou quantidade de lágrimas, o que pode tornar os olhos mais suscetíveis às doenças.

“A lágrima é feita de água, muco e várias proteínas, e junto de algumas glândulas de gordura em volta dos cílios, é responsável pela proteção dos olhos, pois ajuda a mantê-los limpos e livres de agentes bacterianos ou virais, além contribuir para remover as impurezas, garantindo sua proteção”.

Por isso, os danos à superfície ocular causados pelo olho seco podem ser maiores, alerta a médica.

“O problema aumenta o risco de infecções oculares e inflamações, como conjuntivite, e até mesmo cicatrizes na córnea, se não tratado da maneira adequada com o uso de colírios prescritos por um médico”, enfatiza Marília Reis.

Entre os sintomas mais comum da síndrome estão sensação de ardência, coceira, vermelhidão, sensibilidade à luz e visão embaçada.

“Apenas por meio de exame é possível diferenciar se os sintomas são em decorrência do olho seco ou de outras condições oculares, como alergias, conjuntivite ou problemas refrativos. Por isso, é fundamental não se automedicar e sempre procurar um especialista para diagnosticar corretamente o problema”, frisa a oftalmologista.

Entre as recomendações para evitar o olho seco estão beber bastante água e lavar bem as mãos antes de tocar nos olhos.

“Como há uma evaporação mais rápida das lágrimas é importante que a reposição de água em nosso organismo seja frequente. Além disso, como os olhos secos estão mais suscetíveis às infecções, precisamos ter um cuidado redobrado com o toque”, recomenda.