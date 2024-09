ONU já tem previsão para recuperação completa da camada de ozônio

Novas evidências reunidas pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), braço da Organização das Nações Unidas (ONU), revelam que a camada de ozônio está no caminho certo para uma recuperação completa. A informação aparece no Boletim Anual de Ozônio e UV, referente a 2023, publicado na última segunda-feira (16), data que coincide com a celebração do Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/onu-ja-tem-previsao-para-recuperacao-completa-da-camada-de-ozonio/