ONU: proteção dos direitos humanos deve estar no centro da mineração para transição energética

Um painel de especialistas convocado pelo Secretário-Geral da ONU pediu que governos e indústrias garantam que os direitos humanos sejam respeitados na mineração de minerais cruciais para a transição global para energia limpa. O relatório recém-lançado pelo Painel sobre Minerais Críticos para Transição Energética apresenta sete princípios destinados a promover uma extração responsável e sustentável desses minerais, que são fundamentais para tecnologias renováveis, como veículos elétricos e baterias.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/onu-protecao-dos-direitos-humanos-deve-estar-no-centro-da-mineracao-para-transicao-energetica/

