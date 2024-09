Orelha direita queimando: tem explicação e não é o que todo mundo diz

O que significa Orelha direita queimando? Apesar de ser associado a superstição de que tem alguém falando mal de você, esse sintoma tem explicação médica.

Em uma entrevista ao portal Terra, uma dermatologista do Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) explicou o que causa essa “queimação” na orelha.

LEIA TAMBÉM: Copa Paraíso começa nesta terça (10) em Cachoeiro; confira os jogos

De acordo com a especialista, a sensação de orelha direita queimando pode ser por causa de uma dilatação natural dos vasos sanguíneos.

Essa dilatação permite maior passagem de sangue, provocando, dessa forma, “calor” e cor avermelhada na região.