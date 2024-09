Os 2,8 mil candidatos multados por danos ao meio ambiente

O meio ambiente não costuma ser o assunto mais lembrado por eleitores na hora de escolher seus prefeitos e vereadores. As prioridades, segundo pesquisas, são assuntos como saúde, educação e segurança pública.

Para alguns candidatos, talvez seja melhor assim. Um levantamento feito pela BBC News Brasil mostra que ao menos 2,8 mil políticos que disputam cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições deste ano já foram autuados por infrações ambientais ao menos uma vez.

Mesmo assim, alguns ainda prometem defender o meio ambiente em seus planos de governo. Há, ainda, os que apresentam planos de governo que prometem afrouxar a legislação ambiental local. Dessa forma, é possível que este número de autuados seja ainda maior. Para chegar aos nomes, a BBC News Brasil cruzou dados de filiação partidária e CPF dos candidatos, mas nem todos estavam disponíveis publicamente.

