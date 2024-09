‘Os Goonies’ deve ganhar continuação após 40 anos do primeiro filme

Sucesso da década de 1980, o filme ‘Os Goonies’ deve ganhar uma continuação em breve, conforme informações não oficiais divulgadas pelo jornal britânico The Sun. A sequência contaria com o elenco original, e pode ser lançada entre 2026 e 2027, mais de 40 anos após a estreia do primeiro longa nos cinemas.

Aliás, o elenco original do filme, que inclui o vencedor do Oscar Ke Huy Quan; Josh Brolin, o Thanos da Marvel; e Sean Astin, o hobbit Sam, da trilogia ‘O Senhor dos Anéis’ estão vinculados ao novo projeto, que causou reações das mais variadas nas redes sociais.

“’Os Goonies’ está ganhando uma continuação. Não consigo expressar o quanto odeio isso”, escreveu um internauta. “Deus… Não é uma continuação de The Goonies agora”, lamentou outro.

Contudo a desconfiança não foi a tônica dominante. “Uma continuação de ‘Os Goonies’? Minha barraca está montada no acampamento de ‘por favor, deixe uma coisa ótima em paz’, mas se eles vão fazer isso, acho que vou assistir. Só por favor, POR FAVOR, seja bom”, suplicou um fã. “Que eles não ousem em fazer um reboot de ‘Os Goonies’. Esse filme é atemporal!”, atestou um outro aficionado pela obra.

‘Os Gonnies’

Baseado em uma história de Steven Spielberg, com roteiro de Chris Columbus e direção de Richard Donner, ‘Os Goonies’ conta a aventura de meninos e meninas moradores da baía Goon em Astoria, no Oregon, que serão obrigados a mudar de casas por conta da especulação imobiliária do local. Em posse do mapa do tesouro do pirata Willy Caolho, eles veem na descoberta da fortuna perdida uma saída para continuarem juntos.

O segundo filme, que agora recebeu ‘luz verde’ para produção, pode chegar aos cinemas já em 2026. Uma fonte disse ao Daily Mail: “O reboot de Os Goonies tem sido falado há muito tempo, mas finalmente recebeu luz verde para seguir em frente”. “O plano é começar a desenvolver as ideias para a continuação no próximo verão, com uma possível data de lançamento para 2026 ou 2027”.