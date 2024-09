Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

Neste sábado (28), às 18h30, Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, onde assistir Palmeiras x Atlético-MG ao vivo?

Sem transmissão na TV aberta, o confronto entre as duas equipes, conta com a transmissão exclusiva do Premiere (TV por assinatura).

Descansado, por conta de não ter jogado no meio da semana, o Palmeiras vem de vitória por 1 a 0 sobre o Vasco da Gama, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Hoje, o Verdão ocupa o 2° lugar do Brasileirão.

Já o Atlético-MG, chega embalado para o confronto, após eliminar o Fluminense na última quarta-feira (25), pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. O Galo ocupa a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro.

Prováveis escalações

Palmeiras (Abel Ferreira): Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Fabinho e Raphael Veiga; Maurício, Felipe Anderson e Flaco López.

Atlético-MG: Everson; Bruno Fuchs (Mariano), Battaglia, Alonso, Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Bernard (Rubens) e Scarpa; Paulinho, Hulk (Deyverson).

Contudo, a probabilidade do Atlético-MG jogar com os reservas é grande, visto que jogou no meio da semana, pela Libertadores, contra o Fluminense.

Palmeiras x Atlético-MG

Data: 28 de setembro (sábado)

28 de setembro (sábado) Hora: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, São Paulo

Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, São Paulo Onde assistir Palmeiras x Atlético-MG: Premiere (TV por assinatura)