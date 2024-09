Pânico no ar: passageira surta em voo e é contida pelos comissários

Uma passageira precisou ser contida em voo partindo do Recife, em Pernanbuco, na última quinta-feira (19). A mulher teria consumido bebida alcoólica antes de embarcar no Airbus A320 da Azul e começou a discutir e incomodar os demais passageiros.

Os comissários interviram na atitude da passageira, que logo começou a pronunciar ofensas e a cuspir na equipe. Além disso, para controlar a passageira foi usada uma presilha. A mulher acabou mantida no assento até a aeronave pousar.

No destino final, a Polícia Federal desembarcou a passageira e encaminhou para a delegacia do aeroporto. Todavia, segundo relato dos passageiros, a mulher também gritava em alguns momentos que o avião pegaria fogo e cairia.

O portal Metrópoles informou que a Azul, por meio de nota, se pronunciou neste domingo (22). Confira a nota na íntegra:

“A Azul informa que uma cliente indisciplinada no voo Recife-Viracopos, da última quinta-feira (19/9), foi imobilizada durante o trajeto, pois oferecia risco à tripulação e demais clientes pelo seu mau comportamento. A autoridade de segurança acompanhou o desembarque. A Azul ressalta que repudia qualquer manifestação ou comportamento inadequado que cause constrangimento a seus clientes e tripulantes. A companhia segue os mais elevados padrões de segurança e os regulamentos de autoridades nacionais e internacionais, além de realizar, periodicamente, treinamentos com as áreas de aeroportos, comissários e pilotos a fim de prepará-los para lidar com clientes indisciplinados”, diz a nota.