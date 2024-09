Papa pede que eleitores dos EUA escolham o ‘mal menor’ para presidente

O papa Francisco disse hoje que os eleitores dos EUA terão que escolher “o mal menor” na próxima eleição presidencial, criticando ambos os candidatos por políticas que ele disse serem “contra a vida”. O pontífice de 87 anos não mencionou o ex-presidente Donald Trump ou a vice-presidente Kamala Harris pelo nome em seus comentários divulgados nesta sexta-feira, 13. Ele pediu aos americanos que votassem mesmo se enfrentassem uma escolha difícil.

“Ambos são contra a vida: aquele que expulsa migrantes e aquele que mata crianças”, disse Francisco. “Não consigo decidir; não sou americano”, concluiu.

Ele falou com repórteres durante sua viagem de volta a Roma após uma visita a vários países pela Ásia. Os papas geralmente não endossam candidatos políticos.

“É preciso votar. E é preciso escolher o mal menor”, disse Francisco. “Qual é o mal menor? Aquela senhora ou aquele cavalheiro? Não sei; cada pessoa deve pensar e decidir de acordo com sua própria consciência”, afirmou.

Estadao Conteudo

