Taylor Swift anuncia apoio a Kamala Harris após debate presidencial

Taylor Swift, uma das maiores estrelas da indústria musical, expressou publicamente apoio à candidata democrata Kamala Harris poucos minutos após o fim do debate terminar na noite de terça-feira. “Acho que ela é uma líder talentosa e equilibrada, e acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos guiados pela calma e não pelo caos”, escreveu a cantora em um post no Instagram, que incluía um link para um site de registro de eleitores.

Taylor Swift tem um público fiel entre mulheres jovens, um grupo demográfico importante para as eleições de novembro Estados Unidos. Em uma hora, o post recebeu mais de 4 milhões de curtidas. O post incluiu uma foto dela segurando seu gato, Benjamin Button.

A cantora assinou a mensagem como “Mulher dos gatos sem filhos”, uma referência direta a comentários feitos pelo candidato à vice-presidente de Donald Trump, J.D. Vance, que em 2021 disse que mulheres sem filhos não terem o mesmo interesse no futuro do país.

Um alto funcionário da campanha de Kamala disse que à agência Associated Press que o apoio da cantora não foi coordenado com a campanha. Tim Walz, companheiro de chapa de Harris, pareceu saber do apoio no meio de uma entrevista ao vivo na MSNBC. Quando Rachel Maddow leu o texto, Walz sorriu e deu um tapinha no peito. “Foi eloquente. E foi claro”, disse Walz. “E é esse tipo de coragem que precisamos na América para nos posicionarmos.”

Taylor Swift escreveu que seu apoio foi parcialmente motivado pela decisão de Trump de postar fotos geradas por IA sugerindo que ela o apoiava. Uma mostrava a cantora vestida como o Tio Sam, e o texto dizia: “Taylor quer que VOCÊ vote em DONALD TRUMP.”

Os posts de Trump “me levaram à conclusão de que preciso ser muito transparente sobre meus planos reais para esta eleição como eleitora”, escreveu a cantora. Ela acrescentou: “Fiz minha pesquisa e fiz minha escolha”.

A campanha de Trump descartou o apoio de Taylor Swift. “Isso é mais uma evidência de que o Partido Democrata infelizmente se tornou um partido das elites ricas”, disse a porta-voz Karoline Leavitt. “Existem muitos fãs da Taylor Swift para Trump por aí nos EUA”, disse ela, incluindo a si mesma.

Embora muito esperado pelo público democrata, o apoio da cantora não foi exatamente uma surpresa. Em 2020, ela apoiou o presidente Joe Biden e torceu por Kamala em seu debate contra o então vice-presidente Mike Pence. Ela também criticou abertamente Trump, dizendo que ele havia atiçado “as chamas da supremacia branca e do racismo”.

Estadao Conteudo