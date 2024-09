Paralimpíadas: duas capixabas disputam medalhas nesta quarta (4)

Representantes do Espírito Santo, as atletas capixabas Patricia Pereira e Mariana Gesteria vão com tudo em busca de mais duas medalhas para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Leia também: Mariana Gesteira conquista segunda medalha capixaba na Paralimpíada

As duas capixabas já garantiram uma medalha de bronze cada e, após nadar e conseguir a classificação para as finais na manhã desta quarta-feira (4), ambas vão em busca de mais uma medalha olímpica na piscina da Arena La Défense.

Dois bronzes

Patricia conquistou o bronze no revezamento 4×50 livre misto, na última sexta-feira (30) e agora, disputa a final nesta quarta-feira (4), às 13h59.

Já Mariana Gesteria, conquistou o bronze na prova dos 100 metros costas (classe S9), nesta terça-feira (3) e agora vai com tudo na disputa por mais uma medalha olímpica, também nesta quarta-feira (4), às 13h35.