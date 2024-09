Mariana Gesteira conquista segunda medalha capixaba na Paralimpíada

A nadadora Mariana Gesteira conquistou a segunda medalha para o Espírito Santo na Paralimpíada de Paris! Mariana faturou o bronze na prova dos 100 metros costa (classe S9), com o tempo de 1m09s27. O treinador também capixaba Leonardo Miglinas acompanha a paratleta na competição pela seleção brasileira.

Essa é a segunda medalha da nadadora, que é contemplada pelo programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e realiza parte dos treinamentos na Academia de Alto Rendimento da Sesport, na história dos Jogos Paralímpicos. Em 2021, Mariana Gesteira conquistou o bronze nos 100 metros livre na Paralimpíada de Tóquio.

Natural de Itaboraí, no Estado do Rio de Janeiro, Mariana Gesteira se mudou para o Espírito Santo em 2020 para treinar no Clube Álvares Cabral. Mariana chegou em Paris após um ótimo ciclo olímpico, ostentando os títulos de bicampeã mundial nos 50 metros livre e de vice-campeã mundial nos 100 metros livre.

O primeiro pódio capixaba nesta Paralimpíada também veio da natação, com Patrícia Pereira, que é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, também da Sesport, e conquistou o bronze, na última sexta-feira (30), na prova do revezamento 4×50 livre misto, ao lado de Daniel Mendes, Lidia Cruz e Talisson Glock.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Voe Atleta

O Voe Atleta, antigo Compete Esportivo, é um programa que custeia passagens de avião, com o intuito de viabilizar a participação de atletas e paratletas capixabas em competições nacionais e internacionais.