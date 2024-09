Parceria no ES facilita crédito para micro e pequenas empresas

Micro e pequenas empresas do Espírito Santo agora têm melhores condições de acesso ao crédito pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), por meio de uma parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES). A formalização aconteceu na última semana com a presença da diretoria do BANDES, do diretor de Atendimento do Sebrae, José Eugênio Vieira, do diretor Técnico do Sebrae/ES, Eurípedes Pedrinha, e do vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço.

As equipes de atendimento do Sebrae/ES passaram por uma capacitação para atuar como correspondentes bancários do Bandes, recebendo e encaminhando propostas de crédito, além de coletar informações cadastrais e documentais, até a etapa da contratação. O capital de giro pode chegar a R$ 300 mil para micro e pequenas empresas.

“A parceria minimiza as barreiras tradicionais enfrentadas por empreendimentos no acesso ao crédito. Com isso, reforça-se o compromisso do Sebrae com o desenvolvimento econômico local e o fortalecimento da economia regional”, destacou a analista do Sebrae/ES, Patrícia Queiroz.

De acordo com o gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do Sebrae/ES, Eduardo Simões, a ampliação do acesso ao crédito por meio das parcerias com o Banco de Desenvolvimento está alinhada ao propósito estratégico do serviço. “Também estamos garantindo a aplicação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que prevê o tratamento diferenciado para o acesso ao crédito dos pequenos negócios”.

Suporte

O superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, concorda que a parceria promove a desburocratização do crédito para os micro e pequenos negócios. “As micro e pequenas empresas terão acesso a toda orientação e suporte necessários para entenderem qual linha de crédito é a ideal para sua empresa. É mais uma segurança para os empreendedores, que terão ainda o Fundo de Aval do Sebrae/ES como garantia complementar”, afirmou Rigo.

A atuação do Sebrae contempla todas as suas unidades de atendimento abrangendo todos os municípios capixabas.

Condições operacionais da linha de crédito:

Bandes Giro Automático

Valor financiável: mínimo 30 mil até R$300 mil

Taxas de juros: Taxa de juros : a partir de SELIC+5%

Carência: até 3 meses

Prazo total: até 36 meses

bônus de pontualidade de 0,25% Ao ano + bônus de liderança feminina de 0,5% ao ano.