Paróquia Nossa Senhora do Amparo completa 200 anos de festividade

A história da Paróquia Nossa Senhora do Amparo se confunde com a história da própria cidade de Itapemirim. Ela confirma a presença da fé católica no Sul do Espírito Santo. Por isso, desde a última sexta-feira, 30 agosto, os fiéis deram início às comemorações dos 200 anos das festividades da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, com uma novena festiva que segue até o dia 7 de setembro.

Contudo, no dia de Nossa Senhora do Amparo, 8 de setembro, que é também padroeira de Itapemirim, a festa começa às 17h, com Ofício de Nossa Senhora na Igreja Matriz, que fica na Vila de Itapemirim. Aliás, a origem da devoção a Nossa Senhora do Amparo reporta ao ano de 1625, quando uma Igreja dedicada a ela foi fundada pelos missionários jesuítas, nos Montes Castelos – atualmente região do Caxixe, próxima à Fazenda do Centro, no município de Castelo. Em 12 de novembro de 1710, foi elevada à Igreja Matriz da Paróquia dos Montes do Castelo, sob a nomeação de Nossa Senhora do Amparo.

Sendo assim, em 1765, devido à insegurança por ataques indígenas e devido à fome na região, os habitantes migraram a Igreja para o Sítio Itapemirim, levando as Imagens de Nossa Senhora do Amparo, a Pia Batismal, o sino e outros paramentos, edificando ali o primeiro templo. Contudo, um segundo templo foi erguido no centro de Itapemirim, do qual ainda existem ruínas.

Paróquia Nossa Senhora do Amparo

Portanto, a Paróquia Nossa Senhora do Amparo foi criada por ato diocesano de Dom Antônio Malheiros Reimão, 6.º Bispo do Rio de Janeiro, em março de 1769. Aliás, a atual e belíssima Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo, terceiro templo dessa Paróquia, foi inaugurada em 15 de setembro de 1855.

No entanto, em 2019, celebrando 250 anos da criação da Paróquia, a imagem de Nossa Senhora do Amparo peregrinou nas comunidades dessa Paróquia, bem como foi realizada a primeira edição do Caminho do Amparo, com fiéis percorrendo 100 quilômetros a pé entre Castelo, Cachoeiro de Itapemirim e Itapemirim, relembrando o caminho percorrido em 1765.

Segundo o pároco, frei Cleber Abel dos Santos, OFM.Cap, que recentemente assumiu a paróquia. “É uma grande alegria fazer parte dessa festa histórica. Aliás, são 200 anos de história da festa e, no próximo ano (2025), celebraremos 400 anos da imagem de Nossa Senhora do Amparo. E os franciscanos, de modo especial os capuchinhos, fazem parte dessa história. O terceiro templo dedicado a Nossa Senhora do Amparo, foi construído por um religioso capuchinho”, observa frei Cleber.

Portanto, a Celebração Solene, ocorrerá após a procissão com a imagem pelas ruas da cidade, às 18h. A Eucaristia será presidida pelo Vigário Episcopal para Comunicação da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, padre José Carlos Ferreira da Silva. Ao final da celebração, haverá cantina e Show Nacional com Ramon e Rafael na Praça Domingos José Martins.

Confira a programação:

3 de setembro (Terça-feira)

18h – Ofício de Nossa Senhora

19h – Santa Missa presidida por frei Luiz Fernando Turque Duarte OFM. Cap, Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, Itapemirim. A celebração religiosa será na Matriz Nossa Senhora do Amparo.

4 de setembro (Quarta-feira)

18h – Ofício de Nossa Senhora

19h – Santa Missa presidida por Pe. Joselito Ramalho Nogueira, pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, Rio Novo do Sul. A celebração religiosa será na Matriz Nossa Senhora do Amparo, em Itapemirim.

5 de setembro (Quinta-feira)

18h – Ofício de Nossa Senhora

19h – Santa Missa presidida por Pe. Paulo Finkler SJ, pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Iconha. A celebração religiosa será na Matriz Nossa Senhora do Amparo, em Itapemirim.

06 de Setembro (Sexta-feira)

18h – Ofício de Nossa Senhora

19h – Santa Missa presidida por Pe. Antônio Marcos Moura, pároco da Paróquia Santíssima Trindade, em Marataízes. A celebração religiosa será na Matriz Nossa Senhora do Amparo, em Itapemirim.

7 de setembro (Sábado)

17h – Ofício de Nossa Senhora

18h – Santa Missa presidida por Frei Luiz Carlos OFM. Cap, Paróquia Nossa Senhora dos Anjos, Itambacurí – MG. A celebração religiosa será na Matriz Nossa Senhora do Amparo, em Itapemirim.

20h – Cantina e sorteio beneficente

8 de setembro (Domingo)

17h – Ofício de Nossa Senhora

18h – Procissão com a imagem pelas ruas da cidade seguida de Santa Missa. A Celebração Religiosa será presidida por padre José Carlos Ferreira da Silva, pároco da Paróquia Nosso Senhor dos Passos, em Cachoeiro de Itapemirim e Vigário Episcopal para Comunicação.

20h – Cantina e Show Nacional com Ramon e Rafael na Praça Domingos José Martins (em frente à Igreja Matriz).