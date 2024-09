Paulistanos comprovam eficácia da Massagem Tântrica

Criada com o objetivo de limpar padrões de comportamento e redistribuir as energias sexuais do corpo, proporcionando vivências mais intensas, a massagem tântrica é uma modalidade de massagem que expande a sensibilidade de seus adeptos.

Sucesso em todo o mundo, a técnica cresce rapidamente pelo Brasil, tendo na cidade de São Paulo um forte modelo desta ampliação, especificamente em clínicas especializadas e em spas.

A massagem tântrica foca-se também na bioenergia, ciência que acredita na capacidade de influenciar nossos estados emocionais por meio de um trabalho com o corpo.

Realizada com manobras sutis dos dedos, a terapia busca o relaxamento dos músculos e o estímulo dos canais sensoriais do corpo inteiro para despertar a bioeletricidade, a sensorialidade e distribuir energia. Há até toques na vagina e no pênis, tudo feito sem envolver masturbação.

São vários benefícios – Reequilibra as energias sexuais; reduz a ansiedade; diminui tensões físicas e emocionais; ajuda no combate ao vaginismo; potencializa o orgasmo; proporciona mais prazer no sexo; aumenta a sensibilidade; ajuda no combate à ejaculação precoce.

A massagem tântrica baseia-se nos princípios do tantra, uma prática espiritual milenar originária da Ásia Central e do Sudeste Asiático, ajudando os adeptos a resolver seus mais profundos problemas de cunho sexual, além de inseguranças.

A técnica envolve massagear e estimular todo o corpo, com foco particular em áreas erógenas. Também incorpora elementos de respiração, meditação e atenção plena. A técnica tem ainda componentes espirituais e energéticos, em que o praticante ajuda a mover a energia do receptor por todo o corpo para promover a cura interior.

Pessoas que praticam a massagem tântrica em São Paulo costumam ter mais sensibilidade em torno de seus sentimentos, principalmente por que conhecem melhor e mais profundamente o seu corpo.

Entre os efeitos da terapia estão o relaxamento e a liberação de endorfinas, como a serotonina, neurotransmissor fundamental para as funções do nosso organismo.

Além disso, traz diversos benefícios: estimula o processo de limpeza e purificação do corpo e da mente; auxilia a desfazer bloqueios emocionais que geralmente atrapalham a vida sexual e social; corrige disfunções sexuais; ajuda a pessoa a descobrir-se, limpando a mente de pensamentos confusos; e desperta as pessoas a buscar ganhos espirituais mais elevados.