Pesquisa capixaba avança no combate à meleira do mamão

O mamão capixaba é referência nacional. Em 2022 a produção contabilizou 426 mil toneladas do fruto, safra que gerou um faturamento de 1,2 bilhões, segundo a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo (Seag). Contudo, a ocorrência da doença da meleira do mamão se apresenta como um desafio para os produtores. Nesse cenário, os pesquisadores do Laboratório de Biotecnologia Aplicada ao Agronegócio (LBAA) buscam atribuir maior resistência viral às plantas a partir de edições genéticas com a tecnologia Crispr-Cas9.

