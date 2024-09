Pesquisa traz novidades no manejo da irrigação na pimenta-do-reino

Um estudo do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) traz novas contribuições para o manejo eficiente e sustentável da irrigação na cultura da pimenta-do-reino, uma das atividades mais importantes para a economia agrícola do Espírito Santo.

Realizado no município de Colatina, no Norte do Estado, o trabalho analisou a interação entre lâminas de irrigação e cobertura vegetal para apontar uma estratégia capaz de maximizar a produtividade, com redução de custos e de desperdício de água.

Foram avaliadas diferentes lâminas de água aplicadas em lavouras da variedade Bragantina, cultivadas em um espaçamento de 2,5 x 2,0 metros. Utilizando um sistema de irrigação por gotejamento com emissores autocompensantes, a pesquisa testou cinco diferentes tensões de água no solo (20, 40, 60, 80 e 100 kPa), tanto com cobertura vegetal quanto sem ela.

