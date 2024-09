Pesquisas eleitorais: busca por estudos sobre intenções de voto cresce no ES

A busca por pesquisas sobre intenções de votos cresceu nas eleições 2024 no Espírito Santo. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste ano, já forma realizadas 321 pesquisas eleitorais para prefeito no estado.

Os números representam um aumento de 14,2% em relação a última eleição municipal, realizada em 2020, quando foram registradas 281 pesquisas eleitorais.

Maiores cidades contratantes

Entre as cidades que mais contrataram pesquisas eleitorais este ano estão:

Vitória, com 20 pesquisas realizadas;

pesquisas realizadas; Cachoeiro de Itapemirim, com 17 ;

; Guarapari e São Mateus, com 12 estudos;

estudos; Linhares, com 11 ;

; Boa Esperança, Fundão e Nova Venécia, com 10 pesquisas realizadas;

pesquisas realizadas; Anchieta e Pinheiros, com 9;

Cariacica, Conceição da Barra e Aracruz, com 8 estudos realizados.