Pista é interditada após caminhão-baú tombar na BR-101, em Rio Novo do Sul

A pista no km 389 da BR-101 está interditada após um caminhão-baú tombar na rodovia, em Rio Novo do Sul, na manhã desta quinta-feira (26).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe foi acionada para o atendimento da ocorrência e esteve no local. Por causa do acidente, o tráfego de veículos no trecho está seguindo no sistema Pare e Siga. O motorista não ficou ferido.

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, foi procurada, mas assim que houver retorno, o texto será atualizado.