PRF intensifica fiscalização para coibir o excesso de peso nas estradas do ES

A polícia Rodoviária Federal, realizou no Espírito Santo, a Operação Carga Pesada. O objetivo desta operação é reforçar a presença policial em trechos críticos e coibir o transporte irregular de veículos com excesso de peso, dimensões e demais infrações de trânsito e crimes.

As fiscalizações ocorreram na BR 101, nas cidades de João Neiva (km 203) e Mimoso do Sul (km 436) durante o mês de setembro e foi dividida em 3 fases:

1ª fase – dias 04 e 05 de setembro: Pessoas Fiscalizadas: 37, Veículos Fiscalizados: 42, Autos de Infração: 50, Veículos recolhidos 9, Ocorrências Criminais: 05 e Pessoas Detidas: 2.

2ª fase – dias 17 e 18 de setembro: Pessoas Fiscalizadas: 32, Veículos Fiscalizados: 44, Autos de Infração: 66, Veículos recolhidos 4, Ocorrências Criminais: 01 e Pessoas Detidas: 1.

3ª fase – dias 24 e 25 de setembro: Pessoas Fiscalizadas: 22, Veículos Fiscalizados: 32, Autos de Infração: 47, Veículos recolhidos 6.

Perigo nas estradas

Além da infração de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro, a circulação de veículos de carga com excesso de peso representa sério perigo ao trânsito, uma vez que componentes como freios, suspensão e pneus não são projetados para estas circunstâncias, o que interfere na distância e no tempo de frenagem; nas condições de dirigibilidade do veículo; aumenta o risco de tombamentos e de acidentes graves.

O pavimento das rodovias também sofre o impacto desse excesso de peso, apresentando desgastes prematuros e danos que podem causar a ruptura de pontes e viadutos.

A Polícia Rodoviária Federal segue trabalhando pela segurança do trânsito, combatendo estas e outras infrações sempre com o objetivo de salvar vidas.