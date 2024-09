Plástico reciclado: móveis e objetos são feitos com o material descartado

Apenas no Brasil, são gerados 13,7 milhões de toneladas de resíduos plásticos, segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil em 2022. Quando descartado, o material pode levar mais de 400 anos para se decompor ou até chegar ao oceano em formato de microplásticos. Uma alternativa para minimizar as consequências do uso excessivo do resíduo é a reciclagem e a produção de móveis e itens de uso diário.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/plastico-reciclado-moveis-e-objetos-sao-feitos-com-o-material-descartado/