Plataforma digital disponibiliza dados sobre pragas de fruteiras

A Embrapa Mandioca e Fruticultura (BA) criou uma plataforma que reúne informações sobre pragas que afetam o cultivo de sete fruteiras tropicais – citros, banana, abacaxi, mamão, maracujá, manga e coco. Idealizada no formato de API (Interface de Programação de Aplicação, na tradução do inglês), a Plataforma AgroPragas permite a integração desse conjunto de dados científicos a diferentes sistemas e serviços. A Embrapa busca agora parceiros da área de tecnologia da informação interessados no codesenvolvimento da ferramenta digital, de modo que ela possa ser disponibilizada a pesquisadores, comunidade científica, estudantes e empresas desenvolvedoras de softwares e outras soluções para o agronegócio. O objetivo é fazer com que informações sobre as formas de controle dessas pragas cheguem de maneira prática e direta aos produtores e técnicos de extensão rural.

