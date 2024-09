Polícia Civil investiga morte de homem na frente da filha em Anchieta

A Polícia Civil está investigando a morte de um homem na frente da filha, de seis anos de idade, na Praia de Parati, em Anchieta, na manhã do último sábado (28).

De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Anchieta e, até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido.

Em nota, a PC informou que o suspeito, de 25 anos, conduzido pela Polícia Militar à Delegacia Regional de Guarapari, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).

“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, disse a PC.

Entenda o crime

A motivação e as circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas, embora, a Policia Militar (PM) já tenha detido um homem, que estava com a vítima e uma criança de seis anos na cadeirinha do carro, durante o ocorrido.

A Polícia Militar foi acionada para registrar o fato. No local, a equipe encontrou o homem morto, caído no chão e sendo socorrido por populares.

Logo após os disparos, a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), chegou ao local e deu inicio aos primeiros socorros, porém, o homem acabou morrendo. No local, com a vítima, havia um homem e uma menina de seis anos, filha da vítima, além de outras pessoas na praia.

Segundo o homem que estava com a vítima, um suspeito teria chegado atirando, assim, vários tiros acabaram atingiram o automóvel e matando o rapaz.

Segundo a Polícia Militar, durante as diligências, constatou-se que um suspeito havia entregado uma arma para o homem que estava com a vítima. Assim, por ter omitido esta informação dos militares anteriormente, ele foi questionado sobre a arma. Após isso, o mesmo levou os militares até o local onde estava escondido o objeto.

Sobretudo, o homem foi conduzido para a Delegacia, para mais esclarecimento. A arma do crime também foi entregue no mesmo local.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

