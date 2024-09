Polícia dá detalhes do local onde corpo de taxista foi encontrado

A Polícia Civil deu detalhes do local onde o corpo do taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, foi encontrado no final da tarde da última segunda-feira (2), em uma zona rural de Muqui, no Sul do Espírito Santo.

Segundo o delegado Fábio Teixeira Machado, titular da 6ª Delegacia de Polícia (DP) de Alegre, o corpo foi encontrado pela equipe de policiais civis no meio de uma matinha, em uma ribanceira, às margens da estrada rural do município.

A Perícia Técnica (PCIES) da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro do Itapemirim. Fábio informou ainda que é preciso aguardar o resultado dos laudos periciais para determinar a causa da morte.

Uma amiga da família disse que o reconhecimento do corpo será feito nesta terça-feira, no SML de Cachoeiro. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.