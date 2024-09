Polícia prende suspeito de matar casal em acidente na BR-101, em Rio Novo

A Polícia Civil prendeu em flagrante o motorista de 42 anos, suspeito de matar um casal que estavam em uma moto no km 390,5 da BR-101, em Rio Novo do Sul, na noite da última quarta-feira (11).

Segundo a Polícia Civil, o motorista, que dirigia o veículo Chevrolet/Ônix, de cor branco, foi autuado em flagrante por praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

As vítimas estavam em uma moto

Duas pessoas morreram após uma batida entre uma moto e um carro no km 390,5 da BR 101, em Rio Novo do Sul, na noite da última quarta-feira (11).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um Chevrolet/Ônix, de cor branca, e um Honda/CG Titan, de cor azul. Os dois ocupantes da motocicleta não resistiram e vieram a óbito no local. A identidade deles não foi informada.

O condutor do Ônix fez o teste do bafômetro no local do acidente, que deu positivo para consumo de bebida alcóolica. O tráfego de veículos no trecho fluiu no sistema em Pare e Siga.

Os corpos das vítimas foram encaminhadas para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.