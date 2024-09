Mulher disse que filha passou mal antes de acidente em Itapemirim

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na tarde da última quarta-feira (11), na ES 490, na localidade de Córrego do Ouro, em Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, a condutora do Peugeot, uma mulher de 45 anos, foi levada à Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes. Na unidade, ela relatou aos militares que percebeu que a filha estava dando crise de convulsão no banco do carona, e ao tentar socorrê-la, perdeu o controle do carro e bateu de frente com um Corolla.

Leia também: Imagem impressionante mostra veículo após acidente em rodovia do ES

O motorista do Corolla, um homem de 76 anos, disse que conduzia o veículo na rodovia, sentido Marataízes x Cachoeiro, quando o Pegeuot perdeu o controle e bateu em seu carro. Ele não se feriu e o estado de saúde da criança não foi informado.