Polícia procura suspeito de matar mulher em Presidente Kennedy

A Polícia Civil procura o homem Jocei Rosa, de 62 anos, suspeito de matar a tiros Milena Cristine Florenço de Souza, de 26 anos, no último dia 8, no centro de Presidente Kennedy.

Segundo a Polícia Civil, a justiça desferiu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que até o momento se encontra foragido. O delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) Presidente Kennedy, José Augusto Militão, informou que seis diligências foram realizadas na última terça-feira (17).

Leia também: VÍDEO | Parapentista é resgatado após ficar preso em pedra em Castelo

Como ocorreu o crime?

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, uma guarnição da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), foi acionada para averiguar a informação de disparos de arma de fogo. Quando os militares chegaram no local, encontraram a vítima sendo socorrida por uma ambulância do Pronto Atendimento para o Hospital Tancredo Neves, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Aos policiais, populares contaram que haviam escutados tiros, e que o principal suspeito é o proprietário da casa onde a vítima morava. Após o crime, ele fugiu e até o momento não foi localizado. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

Foto: Divulgação/Polícia Civil