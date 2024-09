VÍDEO | Parapentista é resgatado após ficar preso em pedra em Castelo

Um parapentista foi resgatado pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreos (Notaer), após ficar preso na Pedra do Fio, em Castelo, na manhã desta quarta-feira (18).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a vítima ficou presa em local de difícil acesso na última terça-feira (17). Uma guarnição foi encaminhada ao local, mas devido à complexidade do acesso, foi acionada uma guarnição do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd).

Após avaliação da área, os militares consideraram necessário o apoio de aeronave do Noater. O parapentista foi resgatado e por volta de 08h20 desta quarta-feira, ele já estava em solo. O estado de saúde dele não foi informado.

