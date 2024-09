Polícia recupera moto durante festividades em Dores do Rio Preto

Na madrugada do último sábado (14), os policiais militares do 3º Batalhão recuperaram uma motocicleta com restrição de furto/roubo durante as festividades em Dores do Rio Preto.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 1h, os policiais receberam a informação que uma motocicleta com restrição passou pelo cerco eletrônico em Guaçuí, seguindo pela Rodovia BR 482, em direção à Dores do Rio Preto.

Os policiais realizaram buscas pela rodovia, no entanto o veículo não foi localizado. Diante da suspeita de estarem ainda pelo local, os militares realizaram buscas pelo estacionamento do evento e localizaram a moto estacionada.

Os suspeitos não foram localizados e a motocicleta foi removida ao pátio credenciado do Detran|ES.