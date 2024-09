Polícia tenta identificar corpo encontrado carbonizado em Guaçuí

A Polícia Civil tenta identificar o corpo encontrado carbonizado na tarde da última terça-feira (3), em uma região de mata na localidade de Santo Antônio, zona rural de Guaçuí.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, Levy Carvalho, ainda não foi possível fazer o reconhecimento do corpo. “Ainda não temos informações da identificação da vítima. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para uma perícia mais específica de identificação”, explicou.

O delegado disse ainda que o caso está sendo investigado pela polícia e pede ajuda da população com informações. “O caso está sendo investigado. Recebemos notícias de algumas possíveis vítimas, mas foram descartadas. Precisamos do auxílio da população, através do disque-denúncia 181, caso alguém possua alguma informação que possa nos ajudar”, ressaltou.